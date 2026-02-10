«Локомотив» первым на Западе вышел в плей-офф КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл в Санкт-Петербурге «Шанхайских драконов» и первым среди команд Западной конференции обеспечил себе место в плей-офф.

Фото: ХК «Локомотив»

Счет в матче открыл на 33-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Шалунов с передачи Егора Сурина. На последней минуте игры окончательный счет установил форвард ярославской команды Никита Кирьянов также с передачи Сурина. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

12 февраля ярославский ХК «Локомотив» сыграет на выезде с минским «Динамо».

В плей-офф также вышли магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард»: обе команды лидируют на Востоке.