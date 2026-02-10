Россия намерена до конца довести процесс возвращения «исконно русских земель», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что Евросоюз «не сможет остановить» начатые Россией и США переговоры по миру на Украине.

«Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей»,— заявил господин Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника (цитата по сайту МИДа РФ).

Глава российского МИД отметил, что Россия готова вести переговорный процесс по миру на Украине с опорой на «известные понимания», достигнутые на переговорах в Анкоридже 15 августа. По словам господина Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы устранить первопричины украинского конфликта дипломатическим путем.

Трехсторонние переговоры США, России и Украины проходили в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. После второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что надеется на скорые контакты по Украине. Точной даты нового раунда переговоров пока нет.

