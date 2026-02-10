Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил полную приверженность Москвы принципам, достигнутым на российско-американском саммите в Анкоридже. Об этом он заявил на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Министр отметил, что Россия готова искать переговорные решения конфликта на Украине, опираясь на договоренности, которые были достигнуты президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона по-прежнему считает эти понимания основой для диалога.

При этом глава МИД заявил, что Россия доведет до конца процесс возвращения «исконно русских земель» «в родную гавань», в полном соответствии с волей народов, выразивших себя на референдумах. Он подчеркнул, что на это надеются все русские люди на Украине.

Господин Лавров добавил, что Россия отдает предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта и считает важным устранение первопричин. Одним из ключевых условий для прекращения конфликта министр назвал ликвидацию военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины.