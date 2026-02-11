Экспорт в 2025 году упал вместе с импортом

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в 2025 году сократилось на 8,2% относительно 2024-го и составило $139,3 млрд, следует из данных ФТС. Снижение зафиксировано как по объему экспорта, так и импорта. Так, отгрузки на внешние рынки сократились на 3,7%, до $418,3 млрд, встречные поставки — на 1,4%, до $279 млрд. Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в 2025 году составил $697,3 млрд (в 2024-м — $717,3 млрд).

За 2025 год заметно сократился экспорт минеральной продукции (речь, прежде всего, о нефти): на 14,8% год к году, до $225,3 млрд. Весь 2025 год цена Urals находилась на низком уровне и в декабре, по данным Минэкономики, составляла в среднем всего $39,2 за баррель. Именно в конце года дисконты на российскую нефть из-за расширения санкций подросли вплоть до $28 за баррель. В среднем же за 2025 год цена Urals сложилась на уровне $55,6 за баррель против $67,9 в 2024-м (см. “Ъ” за 5 февраля).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Снижался в прошлом году и вывоз продовольственных товаров и сельхозсырья — на 4,1%, до $40,9 млрд. О сложностях заявляли экспортеры зерна: из-за затоваривания рынка мировые цены сократились. Рост поставок фиксировался, в частности, в экспорте металлов и изделий из них (на 17,4%, до $74,7 млрд), а также химической продукции (на 21,6%, до $33,6 млрд).

По части импорта заметное сокращение в 2025 году наблюдалось в поставках в РФ машин и оборудования (на 7,7%, до $135,6 млрд). Рост отмечен в закупках продовольственных товаров и сельхозсырья (на 15%, до $43,4 млрд), а также продукции химпрома (на 3,8%, до $55,5 млрд).

Из разбивки по торговым партнерам следует, что в прошлом году доля Азиатского региона в товарообороте РФ незначительно снизилась — до 73,4% с 72,6% в 2024 году. Экспорт в Азию снизился на 1%, до $326 млрд, импорт — на 2,7%, до $185,9 млрд. Причины — сокращение отгрузок в Китай (на 3,9%, до $124,8 млрд) из-за снижения цен на нефть и сложностей с расчетами, а также сжатие встречных поставок (на 10,4%, до $103,3 млрд; см. “Ъ” от 15 января).

Доля европейских стран в российском товарообороте составила 18,6% (19,7% в 2024-м). Экспорт был равен $57,4 млрд (минус 16,5%). Снижаться продолжают российские отгрузки нефтепродуктов, чугуна и стали (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года), в прошлом году спад впервые демонстрировал также экспорт удобрений. Импорт в РФ из Европы составил $72,3 млрд, сократившись на 1,1%. Единственной категорией, не демонстрирующей спад, остается не затронутая ограничениями фармпродукция.

Кристина Боровикова