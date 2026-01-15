Порты отпускают баррели

Экспорт нефти из России морем хоть и ускорился к концу 2025 года после просадки в ноябре, но оказался меньше уровня сентября-октября. В начале 2026 года аналитики снова ожидают коррекции из-за сложных погодных условий и скопления нефти на находящихся в море танкерах. Дополнительно осложнить поставки может рост стоимости перевозки сырья теневым флотом.

Морской экспорт российской нефти по итогам декабря 2025 года вырос на 9,3% к ноябрю, до 455 тыс. тонн в сутки, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Отгрузки несколько восстановились после просадки на 11,5% в ноябре, когда был поврежден один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года).

В результате, следует из данных ЦЦИ, суточный морской экспорт нефти в декабре оказался ниже показателя сентября (476 тыс. тонн) и октября (470 тыс. тонн), превысив средний уровень за 2025 год (около 438 тыс. тонн).

Основной прирост отгрузок в декабре пришелся на Новороссийск, где к предыдущему месяцу экспорт увеличился на 78,6%, до 106 тыс. тонн в сутки. Из порта за месяц было отгружено 19 танкеров класса Suezmax (дедвейт 135 тыс. тонн), восемь судов Aframax (дедвейт 100 тыс. тонн) и один танкер дедвейтом 40 тыс. тонн.

Отгрузки нефти из Козьмино снизились в декабре на 3,2%, до 139 тыс. тонн в сутки, следует из обзора. По данным ЦЦИ, основные направления поставок из этого порта — Китай (84% от общего объема) и Индия (12%). Следующие в неизвестном направлении танкеры, указывают аналитики, скорее всего, прибудут в Индию и увеличат долю экспорта в страну до 16%. Поставки сырья из портов Балтики снизились в декабре на 6,8%, до 175 тыс. тонн в сутки.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что по экспорту показатели января окажутся ниже декабря.

Высокий уровень отгрузок в декабре и рост STS-перевалок (с судна на судно), продолжает он, привели к накоплению российской нефти в море и снижению экспорта за 11 дней января до 280 тыс. тонн в сутки. В частности, приводят аналитики данные сервисов, отслеживающих маршруты танкеров, отгрузки сырья из РФ в Индию за первые две недели января упали на 58%. Из-за низкой экспортной базы транспортировка сырья в страну за вторую неделю месяца подешевела на 1,3–1,5%, до $9–10,5 за баррель, в зависимости от порта отправки, подсчитали в ЦЦИ.

Низкие показатели экспорта, говорится в обзоре ЦЦИ, также обусловлены увеличенным временем простоя судов в российских портах в ожидании разрешения на швартовку. Кроме того, плохие погодные условия в порту Новороссийск с 10 января повлияли на восстановление уровня поставок нефти, добавляют аналитики: средний показатель отгрузок из порта остается на низком уровне — 21 тыс. тонн в сутки.

Объемы поставок сырья из России в январе могут незначительно сократиться из-за погодных условий, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, добавляет, что в конце января — начале февраля волатильность отгрузок российской нефти повысится из-за празднования китайского Нового года.

Дополнительным сдерживающим фактором, приводят в ЦЦИ мнение участников рынка, стала растущая стоимость транспортировки сырья теневым флотом.

Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин указывает, что рост стоимости перевозки может быть связан с захватом США нескольких танкеров под флагом РФ и порой небезопасным судоходством в Черном море. Военные силы США 7 января высадились на борт нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, подозревая судно в нарушении санкций на транспортировку нефти из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, в январе американскими силами были задержаны танкеры M Sophia и Olina.

Более того, давление на теневой флот может возрасти. Так, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести полный запрет на обслуживание судов, участвующих в экспорте российских углеводородов. Сейчас ЕС и G7 разрешают своим компаниям предоставлять услуги для морских поставок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны, но при соблюдении ценового потолка.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что возросшие риски использования теневого флота также влияют на увеличение дисконтов на российскую нефть. По данным Agrus, которые приводит ОПЕК в отчете по рынку, средняя цена российской нефти Urals в декабре 2025 года снизилась до $35,6 за баррель с $41,1 за баррель в ноябре. Дисконт Urals к Brent вырос с $22,5 до $27,1 за баррель. Но, отмечает господин Родионов, со временем рынок адаптируется: в начале 2023 года средний дисконт Urals превышал $30 за баррель, но по итогам года он составил $18,2 за баррель.

Ольга Семеновых