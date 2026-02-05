Нефтегазовые доходы в январе упали вдвое

Налоговые поступления федерального бюджета от добычи и продажи нефти и газа в январе упали до минимального с середины 2020 года значения — за месяц собрано всего 393 млрд руб. Это вдвое меньше, чем было годом ранее, в январе 2025-го (789 млрд руб.), и на 12% — чем в предыдущем месяце, в декабре 2025-го. Январские сборы оказались заметно ниже и базового уровня для этого месяца в 576 млрд руб. (минимально необходимый для покрытия запланированных трат бюджета объем доходов от нефти и газа — сборы сверх него считаются дополнительными доходами).

Причины падения сборов остаются неизменными — сокращение мировых цен на нефть (и особенно на российскую Urals, которая из-за санкций продается со значительным дисконтом) на фоне крепкого рубля. Определяемая для налоговых целей стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, в декабре составляла всего $39,2 против $63,4 годом ранее (речь о декабре, потому что компании в январе рассчитывали налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). Именно в конце минувшего года дисконты на российскую нефть к эталонным котировкам подросли вплоть до $28 за баррель.

В целом санкционные «скидки» сохранялись на том же уровне и в январе, но мировые цены на нефть несколько подросли, поэтому, как сообщило 4 февраля Минэкономики, январская расчетная цена Urals немного подросла, до $41 за баррель. Это дает бюджету надежду на некоторое увеличение поступлений в феврале.

Напомним, в среднем за 2025 год, как следует из помесячных данных ведомства, расчетная цена Urals сложилась на уровне $55,6 за баррель против $67,9 в 2024-м. На 2026 год власти оптимистично заложили в бюджет цену в $59 за баррель и курс доллара в 92,2 руб./$.

Поскольку в январе дополнительных нефтегазовых доходов не было, в феврале Минфин продолжит продавать валюту по бюджетному правилу. Как сообщило ведомство 4 февраля, на такие операции с 6 февраля по 5 марта будет направлено 226,8 млрд руб. (по 11,9 млрд руб. ежедневно). В предыдущий месяц объем продаж был несколько большим — 12,8 млрд руб. в день. Продажи юаней от Минфина дополнят операции ЦБ, который со своей стороны в первом полугодии продает валюту, компенсируя траты из ФНБ, на сумму 4,6 млрд руб. в день. С учетом выделяемых Минфином средств общий объем продаж (ЦБ выступает агентом финансового ведомства по таким операциям) составит 16,5 млрд руб. в день против 17,4 млрд руб. в предыдущий период, что по-прежнему много и сдвигает рубль в сторону укрепления.

Вадим Вислогузов