Власти Австралии потребовали от Roblox защитить детей от опасного контента

Австралийское правительство серьезно обеспокоено наличием на игровой платформе Roblox материалов сексуального и суицидального контента, который подвергает опасности детей, являющихся ее основными пользователями. Об этом во вторник, 10 февраля, на пресс-конференции заявила министр связи Австралии Аника Уэллс, вместе с комиссаром по электронной безопасности (eSafety) Джули Инман Грант направившая письмо с требованием пересмотра стандартов безопасности платформы в офис Roblox в США.

«Согласно отчетам, которые мы получаем, дети подвергаются воздействию графического и откровенного пользовательского контента в Roblox. Еще более тревожными являются поступающие сообщения по поводу того, что этим активно пользуются злоумышленники, приближаясь к детям и используя их невинность и любопытство», — сообщила министр, потребовав от игровой платформы конкретных объяснений механизма защиты пользователей от опасного контента и эксплуатации.

Поводом для опасений стала опубликованная газетой The Guardian статья, в которой автор рассказывает о своем недельном игровом опыте в Roblox. Играя за восьмилетнюю девочку, репортер получила сексуализированный аватар, подверглась кибербуллингу, стала жертвой убийства и сексуального насилия. Включенные настройки родительского контроля не помешали происходящему.

В декабре 2025 года правительство Австралии первым в мире запретило доступ к социальным сетям детям в возрасте до 16 лет, однако на игровые сервисы вроде Roblox данное ограничение не действует. Ранее платформа заявляла о внедрении системы проверки возраста, которая должна была ограничить онлайн-чаты. Если по результатам проверок Roblox выявит несоблюдение своих обязательств по обеспечению безопасности детей, eSafety сможет потребовать штрафные санкции в размере 49,5 миллионов австралийских долларов за нарушения.

В России Roblox заблокировали в конце прошлого года, после того, как Роскомнадзор нашел на платформе пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и ЛГБТ-контент (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Сервис стал недоступен у большинства провайдеров, что вызвало общественный резонанс среди его несовершеннолетних пользователей

Анна Пестерева