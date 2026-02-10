На ЗАЭС из-за обстрела снова отключена линия «Ферросплавная-1»

Одна из двух внешних линий электропередачи на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба станции. Речь идет о линии «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ, которую починили 19 января после очередного отключения.

Сейчас станцию питает линия 750 кВ «Днепровская». При обстреле был поврежден магистральный трубопровод теплотрассы. Из-за этого жилые дома и социальные объекты Энергодара не отапливаются. Пострадавших нет, радиационный фон в районе станции соответствует норме.

«Специалисты приступят к детальной оценке повреждений и восстановительным работам, как только это позволит оперативная обстановка. Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем»,— утверждает пресс-служба ЗАЭС.

Линия «Ферросплавная-1» была отключена 2 января. Ее ремонт начался 18 января, на следующий день подача электроэнергии по линии возобновилась. Для ремонта линии Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ согласились на локальный режим прекращения огня вокруг ЗАЭС. 29 января на станции началась «ремонтная кампания», которая продлится в течение всего 2026 года.

2 января Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена возле Энергодара, на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года. Управление станцией осуществляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).