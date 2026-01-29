На Запорожской АЭС начали ремонт

На Запорожской АЭС началась «ремонтная кампания», которая продлится в течение всего 2026 года. Работы проводят под контролем инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на станции, сообщила ее пресс-служба.

На АЭС запланированы работы по обслуживанию и капитальному ремонту ключевого оборудования, в том числе систем безопасности. Помимо этого оценят состояние энергоблоков для подготовки к продлению срока их эксплуатации. На энергоблоке №5 ведут работы в реакторном и турбинном отделениях, а также в цехах-владельцах оборудования.

Основные работы проводит компания-подрядчик «Атомэнергоремонт». Впервые были привлечены «специализированные сторонние организации», которые проведут капремонт двух дизель-генераторов систем безопасности, добавили в ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена возле Энергодара, на левом берегу Днепра. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года. Управление станцией осуществляет АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).

19 января на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1» после ремонта. Для его проведения Россия и Украина при посредничестве МАГАТЭ согласились на локальный режим прекращения огня вокруг АЭС.