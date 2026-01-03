На ЗАЭС действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1»

Одна из двух линий электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1» отключена действием защиты. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Нужды Запорожской АЭС запитаны от линии «Днепровская». «Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию»,— указано в сообщении.

Сейчас все блоки ЗАЭС остановлены, обслуживание оборудования происходит в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, сообщила пресс-служба. На станции и прилегающей к ней территории радиационный фон находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений, следует из публикации.

Работа «Ферросплавной-1» была восстановлена 29 декабря. В ЗАЭС сообщали, что линия была повреждена огневым воздействием со стороны Вооруженных сил Украины.