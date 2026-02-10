Минстрой прокомментировал обращение девелопера «Самолет» за господдержкой

Текущая ситуация с девелоперской группой «Самолет» не отражает состояние всей строительной отрасли России, заявили ТАСС в Минстрое. В ведомстве пояснили, что финансовые показатели одной компании не могут быть репрезентативны для сектора в целом.

В Минстрое пояснили, что обращение «Самолета» связано не столько с реализацией жилищных проектов, сколько с необходимостью реструктуризации высоко- и низколиквидных активов внутри холдинга. Цель — сохранить корпоративную стабильность и получить дополнительную финансовую поддержку.

В министерстве добавили, что строительная отрасль демонстрирует устойчивость, частично за счет инерционности и ранее запущенных проектов. Профильные федеральные ведомства регулярно взаимодействуют с системообразующими компаниями, а вопросы господдержки требуют комплексной проработки с участием Банка России.

В начале февраля группа «Самолет» обратилась к властям за льготным кредитом для погашения части долга. Сумма запрашиваемого займа не указана, однако источники «Ъ» говорили о 48 или 50 млрд руб. При этом акционеры компании готовы передать государству блокирующий и более крупные пакеты акций с правом обратного выкупа по новой цене. Позднее финдиректор «Самолета» Нина Голубничая уточняла, что речь идет не о прямом финансировании, а лишь о субсидировании процентной ставки. По ее словам, отказ правительства от поддержки не станет для компании катастрофой.

