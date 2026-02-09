Девелопер налетел на выплаты

После снижения стоимости акций ГК «Самолет» на новостях об обращении руководства девелопера к федеральному правительству за льготным кредитом топ-менеджмент компании решил успокоить инвесторов. В группе уверяют, что не допускают невыплату купонов по облигациям, а также закладывают средства на выплату штрафов за срыв сроков передачи домов дольщикам.

Группа «Самолет» не допускает вероятности невыплаты купонов по текущему облигационному долгу, заявила во время конференц-колла с инвесторами финансовый директор компании Нина Голубничая. По ее словам, приоритетность с точки зрения казначейства всегда стоит первым делом на обслуживании любых банковских, или корпоративных, или облигационных процентов и купонов.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Этот показатель, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,5 млн кв. м. Выручка группы в январе—июне 2025 года практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 272 млрд руб. Основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года.

Проектная задолженность девелоперской компании сейчас составляет около 650 млрд руб. а объем средств на эскроу-счетах — 400 млрд руб., уточнила Нина Голубничая. По ее словам, объем проектного бюджета на 2026 год в компании оценивается с точки зрения движения денежных средств в 350 млрд руб., а с точки зрения отчета о прибылях и убытках — в 270–280 млрд руб. При этом финансовые затраты «Самолета» выросли в два раза из-за увеличения ставки проектного финансирования с 4% до 10%.

Несмотря на это, говорит топ-менеджер «Самолета», компания закладывает в свой бюджет средства на выплату штрафов по просрочке сдачи объектов на три месяца, хотя ранее этот срок составлял два месяца. «Компания всегда платила штрафы, несмотря на наличие или отсутствие моратория. Так, в 2025 году их объем составил 4–5 млрд руб.»,— уверяет госпожа Голубничая.

На прошлой неделе стало известно, что гендиректор ГК «Самолет» Анна Акиньшина обратилась к правительству РФ с просьбой предоставить компании льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании поясняли, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий.

Инвесторы ожидаемо негативно отреагировали на намерение девелопера обратиться за льготным кредитом. На закрытии торгов 4 февраля акции «Самолета» потеряли в цене около 5%, в моменте стоимость бумаг снижалась до двухмесячного минимума 903,2 руб. за одну акцию. Сейчас (в 10:52) стоимость одной акции компании на Мосбирже составляет 844,4 руб.

