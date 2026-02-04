Курс на господдержку

Руководство девелоперской компании «Самолет» обратилось к федеральным властям за льготным кредитом в обмен на блокирующие пакеты акционеров компании при условии обратного выкупа. В прошлом году скорректированный чистый долг «Самолета» составлял более 350 млрд руб. при продажах в 272 млрд руб. Эксперты не исключают, что группа, являющаяся крупнейшей в стране по объему строящегося жилья, может получить господдержку.

Руководство группы «Самолет» направило премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить льготный кредит на покрытие части долга компании, рассказал источник “Ъ” на финансовом рынке и подтвердил собеседник “Ъ” в одном из федеральных министерств. Источник “Ъ” в аппарате правительства РФ подтвердил получение письма, добавив, что оно прорабатывается в установленном порядке.

В обращении, с содержанием которого ознакомился “Ъ”, топ-менеджмент «Самолета» пишет, что акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене, а также обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд руб. В письме не указывается сумма запрашиваемого льготного кредита. По словам одного собеседника “Ъ”, речь идет о 48 млрд руб. Другой источник “Ъ” говорит о 50 млрд руб.

В «Самолете» сообщили “Ъ”, что «менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты госвласти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании».

В компании добавляют, что обращение за поддержкой к государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Этот показатель, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 4,5 млн кв. м. Выручка группы в январе—июне 2025 года практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза, до 1,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 272 млрд руб. Основным акционером группы с пакетом 31,6% считался Михаил Кенин, который умер 10 августа 2025 года.

Михаил Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет две столицы».

По предварительным данным управленческой отчетности, в 2025 году отношение чистого долга к скорректированной EBITDA достигло 2,84, тогда как в 2024 году показатель был равен 3. Корпоративный долг при этом снизился на 28 млрд руб. В последней отчетности группы по МСФО сказано, что по итогам первой половины 2025 года скорректированный чистый долг за минусом денежных средств и средств на счетах эскроу покупателей составил 350,9 млрд руб., по итогам 2024 года он составлял 291,2 млрд руб.

108,1 миллиона квадратных метров жилья введено в России по итогам 2025 года, по подсчетам Росстата

У «Самолета» действительно довольно высокий долг, который образовался из кредитной нагрузки и выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА), отмечает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Компания в 2025 году стала первой среди застройщиков по объему выпуска облигаций. По подсчетам «Тринфико», девелопер выпустил бонды на общую сумму 21,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 февраля). У группы также невысокая доля покрытия проектного финансирования средствами с эскроу-счетов, что ограничивает возможности компании по использованию денежных потоков, добавляет старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

«Самолет» может частично рассчитывать на субсидии со стороны государства, не исключает Олег Абелев. Это могут быть субсидии по частичному субсидированию процентной ставки или инвестиционные кредиты, перечисляет он.

Прямых прецедентов адресного спасения частных девелоперов за счет льготных кредитов со стороны государства нет, говорит глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Примерами косвенной такой поддержки можно обозначить повышение устойчивости через вхождение в капитал или покупку активов структурами, связанными с государством, отмечает она.

Инвесторы ожидаемо негативно отреагировали на намерение девелопера обратиться за льготным кредитом. На закрытии торгов акции «Самолета» потеряли в цене около 5%, в моменте стоимость бумаг снижалась до двухмесячного минимума в 903,2 руб. за одну акцию.

Дарья Андрианова, София Мешкова, Халиль Аминов, Виталий Гайдаев, Андрей Ковалев