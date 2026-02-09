«Самолет» не просил правительство о прямом финансировании

Девелопер «Самолет» попросил правительство о субсидировании процентной ставки, а не о прямом финансировании. Об этом заявила финансовый директор компании Нина Голубничая в ходе конференц-колла с инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Действительно, мы просили субсидирование процентной ставки, но мы не просили денег. У нас нет финансовой дыры», — отметила госпожа Голубничая (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, если государство выдаст кредит, компания направит его на рефинансирование корпоративного долга и снижение ставки по кредитам. Тем не менее руководитель подчеркнула, что если поддержка оказана не будет, то это не станет для компании катастрофой. «Наш бюджетный план, бизнес-план, утвержденные в конце прошлого года, вовсе не содержат никаких мер поддержки», — заявила госпожа Голубничая.

Сегодня Нина Голубничая также заявила, что «Самолет» не намерен прибегать к допэмиссии акций в случае отказа в госпомощи. На прошлой неделе стало известно, что гендиректор «Самолета» Анна Акиньшина попросила правительство предоставить компании льготный кредит в размере 50 млрд руб. На этом фоне акции девелопера на Мосбирже упали почти на 5%. В компании заверили, что обращение за господдержкой является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий.

Подробности — в материале «Ъ» «Девелопер налетел на выплаты».