В Приморско-Ахтарске звучит сирена

На территории Приморско-Ахтарска объявлена беспилотная опасность. В городе звучит сирена. Соответствующее сообщение распространила администрация муниципального округа.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность! В городе работает сирена. Не выходите на улицу. Не подходите к окнам. Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— предупредили граждан.

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями в официальных источниках.

Вячеслав Рыжков