Полиция Италии расследует связь диверсий на железной дороге с анархистами

Итальянские правоохранители расследуют несколько инцидентов, произошедших в первый день Олимпиады на железной дороге в районе Болоньи, по статье «терроризм». Об этом сообщает издание BolognaToday.

«После установления личностей ответственных лиц МВД подаст иск о компенсации на миллионы евро причиненного ущерба,— цитирует издание заявление итальянского Минтранса.— Мы готовы принять решительные меры, чтобы положить конец неприемлемым действиям, которые лишь создают неудобства для миллионов итальянцев».

Министерство транспорта связывает диверсии с зимними Олимпийскими играми в Милане. Правоохранители расследуют возможную причастность к инциденту анархистских и антиправительственных группировок. 9 февраля анархистский блог «Sottobosko» опубликовал сообщение, в котором хвалебно отозвался о диверсиях и призвал к действиям против Олимпиады и тех, «кто ее организует».

7 февраля премьер-министр Джорджия Мелони резко осудила виновников диверсии, а также участников демонстрации против Олимпийских игр, которая прошла в Милане. «Тысячи и тысячи итальянцев работают в эти часы, чтобы обеспечить бесперебойное проведение Олимпийских игр»,— заявила итальянский лидер. «Но есть и враги Италии и итальянцев», которые «устраивают демонстрации против Олимпийских игр» и «перерезают железнодорожные кабели, чтобы помешать отправлению поездов», подчеркнула госпожа Мелони.

В первый день зимних Олимпийских игр в Италии неизвестные подожгли железнодорожную инфраструктуру недалеко от севера Болоньи. Злоумышленники повредили стрелку и испортили электрические кабели, определяющие скорость поездов. Кроме того, силовикам удалось обезвредить еще одно взрывное устройство на стрелке направления Болонья-Падуя. Министр транспорта Маттео Сальвини назвал произошедшее саботажем.