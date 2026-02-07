В первый день Олимпиады власти Италии заявили о возможной диверсии на ж/д путях

В первый день зимных Олимпийских игр в Италии неизвестные подожгли железнодорожную инфраструктуру недалеко от севера Болоньи, сообщил Reuters со ссылкой на заявление итальянского Минтранса. Полиция Италии сообщила о трех инцидентах на разных участках. Министр транспорта Маттео Сальвини назвал произошедшее саботажем.

По данным полиции, злоумышленники подожгли стрелку и испортили электрические кабели, определяющие скорость поездов. Агентство ANSA сообщило, что силовикам удалось обезвредить еще одно взрывное устройство на стрелке направления Болонья-Падуя.

Из-за инцидентов высокоскоростные, междугородные и региональные поезда задерживаются. Нарушено движение между Болоньей, Венецией и Миланом. ANSA сообщало о задержках до 90 минут. На центральном вокзале Рима «Термини» поезда опаздывают на 160 минут, сообщил корреспондент «РИА Новости». Задерживаются рейсы преимущественно из северного района страны.

«Серьезные инциденты саботажа, произошедшие сегодня утром возле железнодорожного вокзала Болоньи и в Пезаро, вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают беспокойство»,— приводит слова господина Сальвини AFP. Он также назвал случившееся «преднамеренным нападением» со стороны того, «кто желает Италии зла», передает ANSA.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.