Мелони назвала протестующих против Олимпийских игр «врагами Италии»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала протесты против зимней Олимпиады-2026, назвав их участников «врагами Италии». В своих соцсетях она опубликовала кадры беспорядков в Милане.

«Тысячи и тысячи итальянцев в эти дни трудятся, чтобы все задуманное получилось во время Олимпиады. Многие делают это добровольно, потому что хотят, чтобы их народ выглядел достойно <…> Но есть они: враги Италии и итальянцев, которые выступают “против Олимпиады”, кадры с которыми облетели половину мира»,— написала госпожа Мелони в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Госпожа Мелони выразила поддержку правоохранительным органам и жителям Милана, чья работа, по ее словам, была «сорвана этими бандами преступников».

Акции протеста начались в Милане на следующий день после открытия Олимпийских игр 2026 года. Участники выступают против использования искусственного снега, вырубки деревьев и роста стоимости жизни в городе. Протестующие несли плакаты с надписями «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Также в день открытия Олимпиады в Италии прошли протесты против агентов американской иммиграционной таможенной службы (ICE). Последних США отправили в Италию для охраны порядка на время Игр.