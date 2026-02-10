В Ярославской области средний размер взятки вырос в три раза

В Ярославской области средний размер взятки по итогам 2025 года составил 427 тыс. руб., что более чем в три раза больше, чем по итогам 2024 года. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняет портал Yarnews со ссылкой на начальника областного УМВД Алексея Школкина, в 2025 году было выявлено 86 коррупционных преступлений, в том числе 18 фактов — получение взятки, 17 — дача взятки, 9 — посредничество.

В феврале 2025 года господин Школкин, докладывая о результатах 2024 года, сообщал о возбуждении 13 коррупционных уголовных дел.