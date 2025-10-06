Квартиру экс-депутата назвали местом преступления
Служебное жилье Юрия Напсо обыскали в ходе расследования дела об изнасиловании
По данным “Ъ”, в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), фигурантом которого является бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо, сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыск в доме на улице Улофа Пальме, 1, где располагается служебная квартира фигуранта.
Юрий Напсо (слева) на пленарном заседании Государственной думы (июль 2017 года)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Правоохранительные органы полагают, что именно там Юрий Напсо принудил к сексу молодую девушку, свою помощницу. Преступление, которое вменяется в вину господину Напсо, было совершено в марте 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, тогдашний народный избранник в гостиной, применяя физическую силу, толкнул и повалил жертву на стол. Затем, использую свое превосходство в физической силе, навалившись «весом своего тела» на пострадавшую, снял с нее одежду и изнасиловал. На потерпевшей остались синяки и другие повреждения, характерные для подобного преступления, что и было зафиксировано врачами.
Следователи изъяли из квартиры экс-депутата несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению.
Несмотря на то что предполагаемое преступление было совершено более двух лет назад, тем не менее «какие-то следы инцидента, в том числе биологические, могли сохраниться, поскольку хозяин квартиры спешно уехал и больше там не появлялся», пояснил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.
С апреля 2023 года Юрий Напсо находится за пределами России, сначала он уехал в Минск, затем в Ереван. В мае 2025 года Госдума прекратила полномочия депутата Напсо в связи с его длительным отсутствием на заседаниях. В ближайшее время будет решаться судьба служебной квартиры в доме на улице Улофа Пальме — ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента России, на балансе которого находится жилье, обратилось в суд с иском о выселении Юрия Напсо и его семьи.
В разговоре с “Ъ” экс-депутат Юрий Напсо на вопрос об обыске в его квартире ответил, что это исключено. Господин Напсо также сообщил, что его адвокаты обратились в Следственный комитет РФ с просьбой дать разъяснение по поводу ранее вышедших публикаций в СМИ о якобы расследуемом уголовном деле.
«Пока мы не получили ответа от следствия, официальных уведомлений о расследовании мне не поступало. Со своей стороны, я могу ответственно заявить, что подобных инцидентов с моим участием не было. Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляла мне претензий в связи с якобы домогательствами. Я даже не могу предположить, о ком именно идет речь»,— заявил Юрий Напсо.
По словам экс-депутата, он действительно уехал из России в 2023 году, но это было связано с необходимостью хирургического вмешательства, лечения и последующей длительной реабилитации, из-за чего он до сих пор не может вернуться на родину.
Юрий Напсо оспорил в суде решение о прекращении своих полномочий, дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции.
Также бывший депутат не согласен с планами управляющей компании по его выселению из служебного жилья. «Во-первых, суд еще может восстановить мой депутатский статус, во-вторых, я за свой счет сделал дорогостоящий ремонт в квартире и приобрел обстановку»,— пояснил Юрий Напсо.