Квартиру экс-депутата назвали местом преступления

По данным “Ъ”, в ходе расследования уголовного дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), фигурантом которого является бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо, сотрудники главного следственного управления СКР по Москве провели обыск в доме на улице Улофа Пальме, 1, где располагается служебная квартира фигуранта.

Юрий Напсо (слева) на пленарном заседании Государственной думы (июль 2017 года)

Правоохранительные органы полагают, что именно там Юрий Напсо принудил к сексу молодую девушку, свою помощницу. Преступление, которое вменяется в вину господину Напсо, было совершено в марте 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, тогдашний народный избранник в гостиной, применяя физическую силу, толкнул и повалил жертву на стол. Затем, использую свое превосходство в физической силе, навалившись «весом своего тела» на пострадавшую, снял с нее одежду и изнасиловал. На потерпевшей остались синяки и другие повреждения, характерные для подобного преступления, что и было зафиксировано врачами.

Следователи изъяли из квартиры экс-депутата несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению.

Несмотря на то что предполагаемое преступление было совершено более двух лет назад, тем не менее «какие-то следы инцидента, в том числе биологические, могли сохраниться, поскольку хозяин квартиры спешно уехал и больше там не появлялся», пояснил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.

С апреля 2023 года Юрий Напсо находится за пределами России, сначала он уехал в Минск, затем в Ереван. В мае 2025 года Госдума прекратила полномочия депутата Напсо в связи с его длительным отсутствием на заседаниях. В ближайшее время будет решаться судьба служебной квартиры в доме на улице Улофа Пальме — ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента России, на балансе которого находится жилье, обратилось в суд с иском о выселении Юрия Напсо и его семьи.

В разговоре с “Ъ” экс-депутат Юрий Напсо на вопрос об обыске в его квартире ответил, что это исключено. Господин Напсо также сообщил, что его адвокаты обратились в Следственный комитет РФ с просьбой дать разъяснение по поводу ранее вышедших публикаций в СМИ о якобы расследуемом уголовном деле.

«Пока мы не получили ответа от следствия, официальных уведомлений о расследовании мне не поступало. Со своей стороны, я могу ответственно заявить, что подобных инцидентов с моим участием не было. Ни помощница, ни какая-либо другая женщина не предъявляла мне претензий в связи с якобы домогательствами. Я даже не могу предположить, о ком именно идет речь»,— заявил Юрий Напсо.

По словам экс-депутата, он действительно уехал из России в 2023 году, но это было связано с необходимостью хирургического вмешательства, лечения и последующей длительной реабилитации, из-за чего он до сих пор не может вернуться на родину.

Юрий Напсо оспорил в суде решение о прекращении своих полномочий, дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции.

Также бывший депутат не согласен с планами управляющей компании по его выселению из служебного жилья. «Во-первых, суд еще может восстановить мой депутатский статус, во-вторых, я за свой счет сделал дорогостоящий ремонт в квартире и приобрел обстановку»,— пояснил Юрий Напсо.

Николай Сергеев, Анна Перова, Краснодар