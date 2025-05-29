Больничный не для избранных

Верховный суд РФ оставил в силе постановление Госдумы о досрочном лишении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе. Сам политик устами своего представителя утверждал, что отсутствовал по болезни, а за это, согласно Трудовому кодексу, увольнять нельзя. Но ему не удалось убедить в этом суд: трудовые отношения — это одно, но вопрос связан с осуществлением депутатом публичных функций, отметил судья Олег Нефедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат от ЛДПР Юрий Напсо в 2017 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат от ЛДПР Юрий Напсо в 2017 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Верховный суд 29 мая признал законным досрочное прекращение депутатских полномочий Юрия Напсо, отказав ему в удовлетворении иска к Госдуме. Экс-депутат просил отменить постановление нижней палаты и восстановить его в качестве парламентария.

Представитель заявителя (сам господин Напсо неоднократно сообщал, что проходит лечение в ОАЭ и врачи запрещают ему переезды) представил суду надлежащим образом заверенные и переведенные медицинские документы, включая больничный на 81 листе. Кроме того, суду передали документы о том, что Юрий Напсо заблаговременно и с указанием уважительных причин уведомлял о своей временной нетрудоспособности аппарат Госдумы, председателя фракции и даже администрацию президента. Представители Думы в суд не пришли и попросили рассмотреть дело в их отсутствие.

Напомним, что Госдума в апреле лишила Юрия Напсо полномочий на том основании, что он отсутствовал на работе более двух лет, в то время как неисполнение депутатом своих обязанностей в течение 30 и более календарных дней уже является основанием для лишения его мандата. Однако это расширительное толкование нормы, доказывал представитель заявителя Евгений Кабашный, ведь без уважительной причины его доверитель пропустил всего шесть дней. Все остальное время депутат Напсо находился на лечении и по настоянию врачей не мог покинуть территорию ОАЭ. С апреля 2023 года его готовили к операционному вмешательству, которое не произведено до сих пор.

Председательствовавший на процессе судья Олег Нефедов удивился тому, что подготовка к операции затянулась на два года.

«Человеческий организм очень сложный, поэтому здесь мы не властны ему приказать»,— возразил юрист. Но даже в этот период депутат продолжал участвовать в работе комитета и не терял связи с избирателями, отметил он.

Господин Кабашный также привел в пример обзоры судебной практики от самого Верховного суда, которые говорят о том, что если человек находится на больничном, то его увольнение по причине пропуска признается незаконным. «Это применительно к трудовым отношениям,— заметил судья.— Но у нас вопрос, связанный с осуществлением публичных функций депутата…»

Однако регламент Госдумы признает уважительным отсутствие депутата по причине командировки, трудового отпуска либо по болезни, парировал Евгений Кабашный. Если же исходить из той логики, которой руководствовалась думская комиссия по этике, то причина отсутствия не важна: истек 30-дневный срок — и можно увольнять, рассуждал юрист. Он напомнил, что прецеденты увольнения депутатов за «прогулы» уже были, но во всех случаях те оспаривали сам факт своего отсутствия на рабочем месте. Однако еще не было прецедента с увольнением депутата, который отсутствовал по уважительной причине, настаивал господин Кабашный.

Тем не менее судье Нефедову не потребовалось много времени на то, чтобы принять решение, и оно оказалось не в пользу экс-депутата. Оглашена пока только резолютивная часть решения, мотивировочную часть суд изготовит позднее. Евгений Кабашный сказал “Ъ”, что не может комментировать решение суда до согласования позиции с доверителем.

Анастасия Корня