Экс-депутат Напсо временно недоступен для следствия

Как стало известно “Ъ”, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо, защита которого добилась прекращения его уголовного дела по обвинению в изнасиловании, теперь стал участником политического скандала. В руководстве партии «Справедливая Россия» разбираются, каким образом он был включен в одну из участковых избирательных комиссий Ростова-на-Дону, что и сделало фигуранта недоступным для следствия. При этом расследование в отношении господина Напсо может быть возобновлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После московского дела у Юрия Напсо (на фото) появилось ростовское

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ После московского дела у Юрия Напсо (на фото) появилось ростовское

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Центральные органы партии «Справедливая Россия» выясняют обстоятельства инцидента с участием бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, который с августа 2025 по январь 2026 года был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону от справороссов. Сведения об особом статусе господина Напсо в конце января поступили в Главное следственное управление СКР, в производстве которого находилось уголовное дело об изнасиловании депутатом его помощницы. Следствие прекратило производство, поскольку при возбуждении дела не был учтен особый статус члена избиркома, эту информацию “Ъ” сообщил сам Юрий Напсо.

В избирательной комиссии Ростовской области “Ъ” сообщили, что Юрий Напсо стал членом УИК в Советском районе Ростова-на-Дону по представлению Алексея Лащенко, руководителя районного отделения «Справедливой России». Полномочия члена УИК Юрия Напсо были досрочно прекращены 15 января текущего года по решению совета регионального отделения партии, пояснили в избиркоме.

Сергей Косинов, руководитель политсовета ростовского регионального отделения «Справедливой России», сообщил “Ъ”, что центральный совет партии исключил Алексея Лащенко из рядов справороссов. По словам собеседника “Ъ”, господин Лащенко ни с кем не согласовывал привлечение Юрия Напсо в состав УИК по спискам «Справедливой России». Формальных нарушений в действиях Алексея Лащенко нет, но «ему следовало учесть политическую составляющую — личность Юрия Напсо уже длительное время на слуху в связи со скандальными поводами, поэтому не следовало связывать его со структурами нашей партии», пояснил “Ъ” Сергей Косинов.

Юрий Напсо назвал глупостью исключение Алексея Лащенко из рядов СР, пояснив, что привлечение бывшего депутата Госдумы на работу в УИК может расцениваться исключительно позитивно. Что касается уголовного дела об изнасиловании, то господин Напсо рассказал, что сейчас по делу проводится дополнительная проверка, в ходе которой следствие заново оценит все обстоятельства, в том числе и те данные, которые адвокат экс-депутата передал в следственные органы. В частности, Юрий Напсо сообщил, что заявительница, которая была его помощницей в Госдуме, имела основания оговорить бывшего депутата.

В декабре 2022 года в фонде, из которого выплачивается зарплата помощникам парламентариев, у Юрия Напсо накопилась крупная нераспределенная сумма — около 2 млн руб. Его помощница знала, что до конца года требовалось израсходовать все остатки, выплатив средства помощникам в виде премий.

«Как мне стало известно, девушка подделала мою подпись на бланке Госдумы, после чего 2 млн руб. были перечислены на ее личный счет. В феврале 2023 года бухгалтер Госдумы сообщила о странном движении средств по счетам, я потребовал у помощницы объяснений, и она со слезами попросила меня не поднимать шума, обещая вернуть всю сумму. Поскольку у нас с девушкой до этого были близкие отношения, я пожалел ее и не стал оглашать ситуацию. В марте 2023 года я уехал на лечение за рубеж, а вскоре после этого, как мне намного позже стало известно, девушка сообщила в правоохранительные органы о том, что я якобы изнасиловал ее»,— рассказал Юрий Напсо. Депутат обратил внимание на то, что дело было возбуждено осенью 2025 года, спустя два с половиной года после подачи заявления.

Несколько дней назад адвокат Юрия Напсо направил в правоохранительные органы заявление с просьбой привлечь заявительницу к уголовной ответственности за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар