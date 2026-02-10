В Ростове-на-Дону травмирование от непогоды снизилось на треть
В Ростове-на-Дону количество травмирований от непогоды сократилось на треть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга обращений, сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По оперативным данным, отмечается положительная динамика: количество обращений, связанных с травмами из-за неблагоприятных погодных условий, в Ростове-на-Дону и области снизилось на треть», — говорится в ведомстве.
В то же время жителям региона рекомендуют использовать обувь с противоскользящей подошвой, передвигаться короткими шагами на слегка согнутых ногах, держать руки свободными для сохранения равновесия и избегать резких движений.