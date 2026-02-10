Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону травмирование от непогоды снизилось на треть

В Ростове-на-Дону количество травмирований от непогоды сократилось на треть. Об этом свидетельствуют данные мониторинга обращений, сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По оперативным данным, отмечается положительная динамика: количество обращений, связанных с травмами из-за неблагоприятных погодных условий, в Ростове-на-Дону и области снизилось на треть», — говорится в ведомстве.

В то же время жителям региона рекомендуют использовать обувь с противоскользящей подошвой, передвигаться короткими шагами на слегка согнутых ногах, держать руки свободными для сохранения равновесия и избегать резких движений.

Константин Соловьев

Новости компаний Все