Главу Темрюка оштрафовали за нецелевое расходование бюджета

Глава администрации Темрюка привлечен к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств. Прокуратура района выявила, что более 1,4 млн руб., выделенные по муниципальному контракту, были направлены на асфальтирование парковки площадью 1,2 тыс. кв. м, что не входит в состав дорожных работ на ул. Розы Люксембург.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам рассмотрения дела суд назначил штраф в размере 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры. Нарушение квалифицировано по статье 15.14 КоАП РФ.

Вячеслав Рыжков