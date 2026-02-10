На Дону выплатили компенсацию пострадавшей от укуса бродячей собаки девочке

В Ростовской области пострадавшей от укуса безнадзорной собаки 14-летней девочке выплатили компенсацию. Ранее с прокуратуру Милютинском районе с обратился отец несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в 2024 году в хуторе Юдине на подростка напала безнадзорная собака. Пострадавшей потребовалось длительное лечение. Ситуация возникла по вине муниципалитета, который не принял должных мер по отлову бродячих животных.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Мария Хоперская