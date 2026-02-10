В январе жители Кубани чаще всего передвигались на поездах внутри региона

В январе 2026 года около 30% всех железнодорожных поездок жителей Краснодарского края пришлись на перемещения внутри региона. Следом по популярности оказалась Ростовская область, на которую пришлось 10% поездок, третье место заняла Москва с долей 8%.

Как сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в пресс-службе сервиса «Туту.ру», наиболее заметный рост пассажиропотока в годовом выражении зафиксирован на направлениях в Новгородскую, Томскую, Московскую и Кировскую области, где спрос увеличился примерно на 50%. В число наиболее востребованных маршрутов также вошли Ставропольский край, Воронежская и Волгоградская области.

Вячеслав Рыжков