В Анапе запретили деятельность зоопарка из-за отсутствия лицензии

По материалам Россельхознадзора суд запретил деятельность зоопарка в Анапе из-за отсутствия лицензии на использование животных. Промышленный районный суд Самары удовлетворил иск о приостановке работы объекта, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, до получения специального разрешения.

Основанием для обращения в суд стали результаты проверки, проведенной в сентябре 2025 года Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с представителями Южного межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе контрольных мероприятий было установлено, что предприниматель осуществлял содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях без необходимой лицензии, а также с нарушением обязательных требований к их содержанию.

Материалы проверки были переданы в Промышленный районный суд Самары, который 11 апреля 2025 года принял решение о запрете деятельности по использованию объектов животного мира в зоопарке, расположенном в Анапе на улице Красноармейской, до получения соответствующей лицензии. Решение суда поступило в адрес Россельхознадзора 29 декабря 2025 года.

Вячеслав Рыжков