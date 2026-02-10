Госдума приняла закон о порядке ареста и изъятия криптовалюты

Госдума в третьем чтении приняла закон, который регламентирует порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса. Об этом свидетельствуют данные из электронной базы Госдумы.

Проект закона о поправках в УК и УПК РФ внесло в Госдуму правительство в апреле 2025 года. Согласно нововведениям, цифровая валюта признается имуществом. Закон также описывает порядок ее изъятия. Носители (серверы, компьютеры, «холодные кошельки») или доступ к криптовалюте должны будут хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес.

Закон также закрепляет механизм наложения ареста на цифровую валюту в целях последующей конфискации или обеспечения гражданского иска.

В Министерстве юстиции поясняли, что законопроект закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов. Оно может происходить как путем изъятия устройств, так и посредством получения ключей и фиксации данных.

20 января Конституционный суд РФ также признал криптовалюту имуществом. КС рассматривал вопрос о том, распространяется ли судебная защита на сделки с криптовалютой, о наличии которой владелец не проинформировал государство.