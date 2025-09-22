КС заглянет в криптокошельки

Конституционный суд (КС) решит, распространяется ли судебная защита на сделки с криптовалютой, о наличии которой владелец не проинформировал государство. Как сообщили 19 сентября на сайте суда, он принял к рассмотрению жалобу на ст. 14 закона о цифровых финансовых активах, которая ставит возможность такой защиты в зависимость от уведомления ФНС. Эксперты отмечают двойственный статус криптовалюты: в уголовном законодательстве она уже признается имуществом для целей ареста и последующей конфискации, а вот в гражданских спорах доступ к защите прав владельцев криптокошельков затруднен.

КС рассмотрит жалобу Дмитрия Тимченко, которому в 2023 году не удалось вернуть через суд 1 тыс. токенов в Tether (USDT), одолженных на неделю по договору управления цифровой валютой «в целях извлечения краткосрочной прибыли». Должник отказался возвращать токены, а Савеловский райсуд Москвы отказал в иске об истребовании имущества из чужого незаконного владения со ссылкой на нормы закона о цифровых финансовых активах (ЦФА). Он гласит, что требования, связанные с обладанием цифровой валютой, подлежат судебной защите только при условии информирования государства о фактах обладания такими активами и сделках с ними, а ответчик этого не сделал. Вышестоящие инстанции с этим согласились, но господин Тимченко считает, что существующий подход противоречит сразу нескольким статьям Конституции.

В своем обращении в КС он доказывает, что установленное законом условие об обязательном информировании государства является дискриминационным по отношению к владельцам цифровой валюты и лишает их собственность правовой охраны, которая гарантирована Конституцией. Само по себе такое требование невыполнимо, ведь порядок такого информирования до сих пор не утвержден. Но даже если бы он существовал, это условие антиконституционно, говорит адвокат Right Side Марат Аманлиев, представляющий заявителя в КС. Ни один другой вид имущества в РФ не связан с подобными ограничениями, напоминает он. Например, право на владение автомобилем возникает в момент заключения договора купли-продажи и не исчезает, даже если владелец не поставит его на учет. «За неисполнение какой-либо обязанности можно наказывать, но нельзя лишать права на судебную защиту. Оно не подлежит ограничению даже в период чрезвычайного положения»,— настаивает адвокат. Проблему нельзя считать частной, в России, по разным данным, от 10 млн до 15 млн человек владеют криптокошельками, указывает он.

Вопрос актуален, подтверждает партнер Lidings Дмитрий Кириллов: ему известно примерно о десятке споров, где суды отказывали в исках по требованиям, вытекающим из сделок с криптовалютой, в том числе из-за отсутствия информирования налоговых органов. Он считает такое ограничение «весьма надуманным», так как правовой статус цифровой валюты как имущества вполне урегулирован в законодательстве РФ: «Криптовалюту можно покупать, продавать, майнить, с доходов от нее уплачиваются налоги. Однако никакое другое имущество не требуется декларировать для получения права на судебную защиту».

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также отмечает неоднозначный статус ЦФА: в уголовном праве криптовалюта признается имуществом и допускается ее конфискация, тогда как в гражданских спорах доступ к защите ставится в зависимость от уведомления ФНС. При этом ФНС лишь в конце 2024—начале 2025 года запустила сервис подачи сведений о доходах от майнинга цифровой валюты, но он охватывает исключительно майнинг, а не сделки купли-продажи или передачи криптовалюты между частными лицами, подчеркивает эксперт. Однако с учетом текущего тренда на ужесточение оборота криптоактивов в уголовно-правовой плоскости шансы на полную отмену КС действующего ограничения невысоки, полагает господин Гусев. Более вероятным ему представляется вариант «точечной корректировки и законодательно-подзаконной донастройки», например КС может потребовать конкретизировать порядок уведомления.

Анастасия Корня