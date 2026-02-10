Начальника управления торговли Ростова отправили под домашний арест

Начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Алексея Зайдлина отправили под домашний арест до 31 марта. Соответствующее постановление вынес Ленинский районный суд донской столицы, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Известно, что Алексей Зайдлин возглавил управление в феврале 2023 года. Он имеет диплом физического факультета РГУ, в начале 2000-х годов работал в администрации Аксайского района. Затем господин Зайдлин трудился в коммерческих структурах, в том числе в агрохолдинге «Степь». До последнего назначения был начальником отдела в управлении торговли администрации Ростова-на-Дону.

Информация об обвинении Алексея Зайдлина уточняется.

Константин Соловьев