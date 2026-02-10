На Кубани зафиксировали афтершок магнитудой 3,1

Один из афтершоков, последовавших за ночным землетрясением в районе Анапы и Новороссийска, имел магнитуду 3,1. Об этом сообщила РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

По ее словам, толчок был зарегистрирован сетью сейсмических станций Крыма в 7:45 и имел тот же очаг, что и основной сейсмический импульс, тогда как остальные афтершоки оказались более слабыми и фиксировались не всеми приборами.

Ранее в Геофизической службе РАН сообщали о регистрации примерно девяти слабых афтершоков после землетрясения и не исключали их продолжение. Основной толчок магнитудой 4,8 был зафиксирован в Краснодарском крае ночью. По данным оперативного штаба региона со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко, подземные толчки отмечались на удалении около 30 км от города. В Анапе, согласно информации мэрии, эпицентр находился в 33 км от города на глубине около 10 км.

Вячеслав Рыжков