«Теперь защищать свои криптодоходы можно официально»

Конституционный суд (КС) РФ принял постановление по делу о проверке конституционности ч. 6 ст. 14 ФЗ «О цифровых финансовых активах…». Поводом для рассмотрения послужило обращение гражданина, который пытался истребовать в судебном порядке сумму в криптовалюте, переданную в управление третьему лицу для торговли на криптобиржах. Суды отказали в иске, указав, что заявитель не уведомил налоговый орган о владении цифровой валютой и совершении сделок с ней. Конституционный суд признал оспариваемую норму неконституционной. О том, как постановление КС повлияет на поведение криптоинвесторов, «Ъ-Кубань» рассказал краснодарский адвокат Игорь Усов.

Игорь Усов

Фото: предоставлено автором

«Конституционный суд России преподнес рынку настоящий сюрприз. Своим постановлением он перекроил ландшафт криптоиндустрии. Главный месседж высших судей прост: если вы не успели отчитаться перед налоговиками о своих биткоинах, это вовсе не повод выставлять вас за порог судебного зала. Решение КС РФ фактически дает зеленый свет тысячам обманутых инвесторов, чьи претензии раньше разбивались о формальные бюрократические барьеры.

В эпицентре этого “правового шторма” оказался Дмитрий Тимченко. История классическая: человек купил 1000 USDT (тех самых “цифровых долларов”) и доверил их управление партнеру. Итог печален — ни партнера, ни денег. Тимченко отправился искать правды в судах, но везде получал отказ. Для судов отсутствие налоговой справки превратилось в “волчий билет” для любого, кто рискнул вложиться в токены.

Изучив жалобу Дмитрия Тимченко, КС РФ обнаружил абсурдную ситуацию. Да, закон обязывает уведомлять ИФНС, но внятных “рельсов” для этого так и не было проложено. Понятные инструкции есть только у майнеров. Рядовой инвестор оказался в ловушке: от него требовали исполнить долг, для которого нет ни бланков, ни процедур.

Вердикт КС РФ прозвучал максимально жестко: крипта — это не воздух, а полноценное имущество (в логике ст. 128 ГК), а значит, право собственности на нее священно. Суды обязаны вникать в суть конфликта, а не искать формальный повод закрыть дело.

Это постановление — импульс для вывода криптосферы из серой зоны. Для обычных людей это означает реальный шанс вернуть украденное через иски о взыскании или неосновательном обогащении. Юристам тоже добавится работы. Законодателям придется перекраивать ФЗ-259 и Налоговый кодекс, чтобы правила игры стали прозрачными для всех.

Постановление № 2-П от 20.01.2026 — торжество логики над формализмом. Кейс Тимченко уйдет на пересмотр. Теперь защищать свои криптодоходы можно официально, даже если чиновники еще не успели напечатать нужные инструкции».