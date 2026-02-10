Один из таксистов признал вину по делу о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево

Таксист Илья Павлов частично признал вину по делу о хищении средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево. Еще трое фигурантов — таксисты Бониамин Махмудов, Темур Шехоян и Ренат Хусаинов — отказались высказывать отношение к обвинению. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Слушание проходит в Химкинском городском суде, подсудимых обвиняют в участии в преступном сообществе, краже, мошенничестве, грабеже и разбое. Инстанция продлила на полгода срок ареста четырем фигурантам.

Как установило следствие, таксисты похищали деньги у прибывающих в Шереметьево с 2018 по 2022 год. Для этого они завышали стоимость проезда и навязывали услуги по оформлению банковских карт под угрозой насилия. Всего по делу проходят 13 потерпевших, включая девять участников СВО. Ущерб превысил 2,5 млн руб.

Всего по делу о хищениях арестовали 40 человек, включая трех бывших полицейских, работавших в аэропорту. Одним из организаторов группировки следствие считает Ваге Хачатряна. Его заочно арестовали в июне 2025 года, в начале февраля фигуранта экстрадировали из Армении и отправили в СИЗО.

