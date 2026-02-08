Вагу вернули в Шереметьево

В Москве в следственный изолятор отправлен Ваге Хачатрян (Вага). Следственный комитет России (СКР) считает его одним из ключевых фигурантов масштабного дела организованного преступного сообщества (ОПС), похищавшего деньги у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Следствие считает, что незаконный бизнес, в котором участвовали даже полицейские, организовала лобненская группировка. До последнего времени Вага числился в розыске, но его нашли в Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на днях в один из столичных СИЗО был помещен Ваге Хачатрян, которому Главное следственное управление СКР отводит важную роль в преступном сообществе, обиравшем самыми разнообразными способами участников СВО на территории аэропорта Шереметьево. Заочно Басманный суд столицы арестовал Хачатряна 27 июня прошлого года. Тогда следователь в своем ходатайстве указал, что, оставаясь на свободе, фигурант может уничтожить важные документы или надавить на свидетелей, дающих против него показания.

Защита заявляла, что фигурант не был своевременно извещен о заседании, поэтому нельзя говорить, что он скрывается, а кроме того, суд не располагает документами о состоянии его здоровья и не может точно определить, можно ли по этому показателю содержать обвиняемого в СИЗО. В итоге ходатайство следствия об аресте было удовлетворено, суд учел, что Вага объявлен в международный розыск, и постановил, что мера пресечения начнет действовать с момента экстрадиции фигуранта в Россию или его задержания в РФ.

Вскоре стало известно, что Ваге Хачатрян уехал в Армению. Пока неизвестно, рассматривался ли в этой стране вопрос о его экстрадиции или правоохранители двух стран руководствовались другими возможностями, предусмотренными соглашением о правовом сотрудничестве, но в результате фигурант оказался в распоряжении следствия. После этого ему уже очно было предъявлено обвинение в участии в ОПС, краже, мошенничестве и вымогательстве (ст. 210, 158, 159 и 163 УК РФ). По данным источников, с участием Ваги и других фигурантов уже проведены очные ставки.

Как рассказывал ранее “Ъ”, первые дела о хищениях средств у участников СВО были возбуждены в конце 2024 года, а после того, как в марте 2025-го расследованием занялся центральный аппарат СКР, в материалах появилась и статья УК о преступном сообществе. Интересно, что в деле говорится о том, что ОПС было создано еще до СВО, но сначала обирало прилетающих в аэропорт иностранцев и лишь затем переключилось на военнослужащих.

По версии следствия, преступное сообщество было создано Игорем Бардиным (Барсик), Алексеем Кабочкиным (Рязанец) и Александром Вакуленко (Фунтик).

Всех их правоохранители считают активными участниками подмосковной лобненской ОПГ, а Игоря Бардина — ее лидером.

В ОПС, по материалам дела, входило несколько групп: таксисты, «попрошайки» и «зазывалы». Позже речь зашла и о подразделении «спортсменов», которое возглавляли Дмитрий Боглаев (Дима Спортик) и Владимир Бардин, сын Игоря Бардина.

Что касается Ваге Хачатряна, то он, по материалам дела, контролировал таксистов.

Те, по данным следствия, обманывали участников СВО по-разному. Например, договаривались довезти «за 2 тысячи», а по приезде уточняли, что речь шла о 2 тысячах за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась астрономической. Если боец платить отказывался, в ход шли угрозы.

В деле, по данным источников “Ъ”, есть эпизод, когда потерпевший заплатил 62,5 тыс. за поездку от Шереметьево до Казанского вокзала, в другом случае речь идет об уплате 122 тыс. руб. за маршрут аэропорт—Новоясенево, еще в одном поездка до Каланчевской площади обошлась участнику СВО в 70 тыс. руб.

Ваге Хачатрян, по данным “Ъ”, на данный момент не согласен с приписываемой ему следствием ролью. По его словам, он официально состоял в ООО «Вега» (фирма оказывала транспортные и иные услуги на территории аэропорта) и лишь собирал деньги с таксистов за право работать в Шереметьево.

Отметим, что подавляющее большинство фигурантов существование ОПС в аэропорту категорически отвергает. Они настаивают, что если и имели место случаи обмана участников СВО, то это было делом рук отдельных мошенников или мелких групп. Из ключевых обвиняемых вину признал и подписал досудебное соглашение о сотрудничестве лишь Александр Вакуленко. На его показаниях во многом и строится версия следствия. При этом, по некоторым данным, при очных ставках другие фигуранты его слова опровергают.

Александр Александров