Директор ФСБ заявил о росте атак ВСУ на объекты энергетики России

Директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил о росте атак ВСУ на объекты энергетики и промышленности России. При ударах применяются БПЛА и ракетные системы, уточняют в информцентре комитета.

Приоритетное внимание, по данным НАК, уделяется усилению антитеррористической защищенности критически важных объектов страны, их оснащению современными средствами безопасности, а также совершенствованию мер по ликвидации последствий атак.

Кроме того, перед главами российских регионов и федеральных органов власти поставлены задачи по защите подростков от деструктивного воздействия и попыток вербовки со стороны иностранных спецслужб.

Губернаторы приграничных регионов России регулярно отчитываются о последствиях атак ВСУ на местные объекты энергетики. Сегодня глава Курской области Александр Хинштейн заявил об отключении света у 28 тыс. жителей в Рыльском районе после удара. В конце прошлой недели из-за ракетных обстрелов ВСУ без тепла в Белгороде остались десятки тысяч человек, в некоторых районах отключалось электричество и газ. Власти региона занимаются восстановлением поврежденных объектов энергетики, организованы пункты временного обогрева.