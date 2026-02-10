НАК направила губернаторам установки по предотвращению нападений в школах

После участившихся нападений школьников на одноклассников и учителей в России Национальный антитеррористический комитет (НАК) направил главам регионов установки по предупреждению таких преступлений. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, который он возглавляет.

Нападения демонстрируют, что «профилактические мероприятия в молодежной среде» оказываются недостаточно эффективными, заявил глава ведомства. «Аппарату комитета необходимо обеспечить постоянный контроль за непрерывностью и действенностью указанной работы»,— подчеркнул господин Бортников (цитата по «РИА Новости»).

Из заявления НАК следует, что «противник» ищет исполнителей для нападений на школьников и учителей в чатах, «связанных с деструктивными движениями, продвигающими антироссийскую повестку, а также на ресурсах, предлагающих “быстрый заработок”». В ведомстве добавили, что для вербовки используют шантаж, запугивание, обман и мошенничество. НАК ведет работу по «противодействию идеологии терроризма и украинского неонацизма», а также по защите критически важных объектов от террористических атак.

С начала февраля произошло несколько преступлений с участием школьников. 9 февраля в Уфе школьник напал с ножом на студентов Башкирского государственного медицинского университета из Индии. 4 февраля в Красноярске ученица школы кинула горящую тряпку в кабинет, где шел урок, а затем напала на учащихся с молотком. Пострадали шесть человек. 3 февраля в Уфе девятиклассник напал с пластиковым пневматическим автоматом на учителя и троих одноклассников.