Почти 30 тыс. жителей Курской области остались без света после атаки ВСУ

ВСУ атаковали объект энергетики в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Без электроснабжения и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов, в которых проживает около 28 тыс. потребителей.

Работы по восстановлению электричества ведутся в оперативном режиме. Ситуация находится под контролем региональных служб, заверил господин Хинштейн.

Данных о жертвах при ударе нет. За минувшие сутки при атаках ВСУ в Курской области повреждены здание районной администрации, два магазина и несколько автомобилей.