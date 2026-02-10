Власти Таганрога из-за жалоб расторгли контракт на перевозки с «Пассажиртранс»

Власти Таганрога расторгли контракт с перевозчиком ООО «Пассажиртранс». Причиной послужили жалобы горожан на состояние автобусов №1 и нехватку рейсов №73-Б. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расторжение контракта затронет все маршруты этого перевозчика. Речь идет о рейсах №№ 1, 4, 14, 29 и 73-Б.

С 17 февраля по 19 февраля для перевозчиков проведут доконкурсные процедуры допуска к осуществлению регулярных перевозок. По указанным маршрутам победители начнут работу с 21 февраля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пассажиртранс» зарегистрировано в сентябре 2008 года в Таганроге. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 266,7 млн руб., чистая прибыль — 15,4 млн руб.

Мария Хоперская