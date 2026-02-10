На Дону самой дорогой покупкой на маркетплейсе стал автомобиль за 1,8 млн рублей
По итогам 2025 года в Ростовской области самой дорогой покупкой на платформе Wildberries стал автомобиль Tenet. Его цена составила 1,8 млн руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В числе самых дорогих покупок оказались телевизор Samsung за 435 тыс. руб., ноутбук Asus ROG за 390 тыс. руб. и золотые серьги с бриллиантами за 300 тыс. руб.
Кроме того, самыми популярными товарами в регионе в прошлом году были одежда и обувь, товары для красоты, белье, текстиль для дома и посуда.