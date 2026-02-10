Пять рыбаков осуждены за вылов краснокнижных рыб в Керченском проливе

Темрюкский районный суд приговорил пятерых рыбаков к пяти годам колонии общего режима за незаконный вылов русского осетра и двух белуг в Керченском проливе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В декабре 2024 года Иван Антипенко, Сергей Болдырев, Павел Захарченко, Петр Ковальский и Михаил Куплеватский отправились на лодке проверять ставной невод. В сетях они нашли русского осетра и двух белуг — особо ценные водные биоресурсы, занесенные в Красную книгу России. Несмотря на знание о полном запрете добычи этих видов на территории страны, рыбаки забрали улов и спрятали его под сетями на берегу.

Краснокнижных рыб обнаружили и изъяли сотрудники ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

В суде обвиняемые вину не признали. Однако суд, изучив доказательства, признал их виновными по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц). Ковальскому назначили 5 лет 2 месяца лишения свободы, остальным участникам бригады — по 5 лет.

Краснодарский краевой суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и оставил приговор без изменений. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина