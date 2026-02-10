Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителя Судака будут судить за ДТП, в котором погибла пассажирка

В Судаке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в ДТП, в котором погибла пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 22 октября 2025 года. 55-летний обвиняемый, не имея права управлять транспортным средством и находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля «ВАЗ». Двигаясь по автодороге Грушевка—Судак, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ» получила множественные травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Судакский городской суд.

Алина Зорина

