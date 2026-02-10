Движение на Тургеневском мосту в Краснодаре временно ограничат

Для монтажа пролетного строения на Тургеневском мосту с 12 по 14 февраля временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас работы на мосту ведутся на полосах, которые ведут из Адыгеи в Краснодар. Для монтажа новых железобетонных балок пролетного строения с 22:00 12 февраля до 20:00 14 февраля будут вводиться кратковременные ограничения движения транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности специалистов и водителей. По данным мэрии, каждое ограничение займет не более 10 минут.

Жителей и гостей Краснодара просят заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные задержки.

Работы на Тургеневском мосту ведутся в рамках реализации программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Краснодара «25/35». В ноябре прошлого года было открыто движение транспорта по правой стороне, ведущей из Краснодара в Адыгею. Специалисты демонтировали и заменили на новые 75 старых балок, а вдоль тротуара установили 555 м парапетного ограждения и перила.

Алина Зорина