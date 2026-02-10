Европа уже много лет демонстрирует отсутствие желания и способности сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта на Украине, утверждает постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Евросоюз (ЕС) саботирует мирные инициативы.

Господин Небензя считает, что Европа «вряд ли имеет моральное право предъявлять претензии» из-за ее исключения из переговорного процесса. Российский дипломат заявил, что большинство европейских лидеров по своей воле отстранились от процесса урегулирования.

«Все начинания с минских договоренностей с 2014 года и заканчивая стамбульскими переговорами в 2022 году, которые могли бы стать поворотным моментом..., продемонстрировали отсутствие реального желания и способности Европы сыграть конструктивную роль»,— сказал Василий Небензя в интервью ТАСС.

В начале февраля Reuters и Bloomberg сообщили, что Москву посетил советник президента Франции Эмманюэль Бонн. По данным агентств, господин Бонн встретился в том числе с помощником президента России Юрием Ушаковым. Bloomberg писало, что целью поездки было убедить российскую сторону, что Европа должна участвовать в принятии любых решений, касающихся европейской безопасности, в том числе по Украине. Эмманюэль Макрон говорил, что Париж занимается возобновлением диалога с российской стороной.