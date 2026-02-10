Суд в Сочи отказал детям депутата Дорошенко в отмене обеспечительных мер

В Центральном районном суде Сочи отказались удовлетворить заявления об отмене обеспечительных мер по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ, поданные детьми депутата Государственной думы Андрея Дорошенко — Миланой и Эльдаром Дорошенко. Соответствующее решение было оглашено 9 февраля, сообщил корреспондент «Ъ-Сочи» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судебное разбирательство проходит в рамках иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое, по версии надзорного ведомства, было получено в результате коррупционных правонарушений. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что судебные приставы наложили обеспечительный арест на три компании, принадлежащие Милане и Эльдару Дорошенко. Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело, а по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оглашая решение, судья указал на отказ в удовлетворении заявлений представителей Миланы и Эльдара Дорошенко об отмене обеспечительных мер, наложенных в рамках иска Генеральной прокуратуры. Аналогичные ходатайства подавали и представители других ответчиков по делу, однако суд также отклонил их требования — в части как полной, так и частичной отмены обеспечительных мер.

Иск Генпрокуратуры рассматривается в рамках дела бывшего депутата Государственной думы Анатолия Вороновского. Ранее суд в Сочи принял его к производству. Согласно материалам надзорного ведомства, в период с 2015 по 2017 год, занимая руководящие должности в транспортном блоке Краснодарского края, Анатолий Вороновский совместно с соучастниками получил незаконный доход в размере 2,8 млрд руб. Ответчиками по иску также проходят депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат Законодательного собрания края Александр Карпенко, министр транспорта региона Переверзев и ряд других лиц.

По версии Генпрокуратуры, распределение государственных и муниципальных контрактов в сфере транспортной инфраструктуры осуществлялось вне конкурентных процедур, а участие в закупках сопровождалось коррупционными требованиями. Господин Вороновский, как утверждается, обеспечивал победу заранее определенных компаний в аукционах с завышенной стоимостью работ. Анатолий Вороновский был избран депутатом Госдумы VIII созыва от Краснодарского края и в ноябре 2025 года досрочно сложил депутатские полномочия.

Мария Удовик, Андрей Куценко