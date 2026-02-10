Семье погибшего военнослужащего в Сочи удалось добиться соцподдержки через суд

Прокуратура Адлерского района Сочи в судебном порядке добилась восстановления прав семьи погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Проверка была проведена в рамках исполнения поручения прокуратуры Краснодарского края и касалась соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе надзорных мероприятий установлено, что вдове погибшего участника СВО, воспитывающей четырех несовершеннолетних детей и являющейся их единственным законным опекуном, было отказано в выдаче удостоверения многодетной семьи. Основанием для отказа стало отсутствие документа, подтверждающего факт постоянного проживания членов семьи на территории федеральной территории «Сириус», что фактически лишало семью возможности воспользоваться предусмотренными законом мерами социальной поддержки.

Прокуратура пришла к выводу, что отказ носит формальный характер и нарушает права несовершеннолетних детей, а также принципы социальной справедливости. В целях защиты законных интересов семьи прокурор Адлерского района обратился в суд с исковым заявлением об установлении юридического факта постоянного проживания несовершеннолетних на федеральной территории «Сириус» Российской Федерации.

В рамках судебного разбирательства позиция прокуратуры была поддержана органами социальной защиты. Суд, изучив представленные материалы и доводы сторон, удовлетворил заявленные требования и установил факт постоянного проживания детей на территории «Сириуса». Это решение позволило устранить правовые препятствия для оформления статуса многодетной семьи.

Судебный акт обращен к немедленному исполнению. В результате семья погибшего военнослужащего получила право на оформление удостоверения многодетной семьи и на получение всех социальных выплат и мер поддержки, предусмотренных действующим законодательством. Прокуратура продолжает осуществлять контроль за фактической реализацией прав семьи.

Мария Удовик