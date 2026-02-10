«Ведомости»: Россия на Аляске была готова к компромиссам, но не по Донбассу

Во время саммита на Аляске в 2025 году Россия была готова к «каким-то территориальным компромиссам», но не по статусу Донбасса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу. По его словам, российская сторона могла пойти на компромисс по вопросу численности вооруженных сил Украины.

Собеседник издания утверждает, что обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. По мнению источника, Россия готова продолжить переговоры, но с учетом ситуации «на земле», а также при оказании давления американскими властями на Украину и Евросоюз.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось.

23–24 января 2025 года в Абу-Даби прошел первый раунд консультаций по безопасности с участием России, США и Украины. 4–5 февраля стороны там же провели второй раунд встреч. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на саммите в Анкоридже.

