Строитель Курской АЭС-2 требует с региональной корпорации развития 141 млн

Курский филиал нижегородского ООО «Трест Россэм» (входит в инжиниринговый дивизион «Росатома»; строитель Курской АЭС-2) обратился в региональный арбитраж с иском к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области». Размер требований составляет 141 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть требований не раскрывается. Заявление оставлено без движения до 4 марта.

По данным Rusprofile, ООО «Трест Россэм» было учреждено в городе Удомля Тверской области в апреле 2005 года. В 2015-м общество сменило юридический адрес — с того момента оно зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Основной вид деятельности — работы по сборке и монтажу сборных конструкций. Уставный капитал — 94 млн руб. Учредители не раскрываются, однако последним владельцем было московское АО «Энергоспецмонтаж». Собственники этой компании также скрыты, но, по данным на 2020 год, она на 99,96% принадлежала АО «Атомстройэкспорт», которое входит в инжиниринговый дивизион «Росатома». Руководители ООО «Трест Россэм» тоже скрыты, финансовая отчетность не раскрывается с 2023 года.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», по собственным данным, занимается проектированием и строительством АЭС в России и за рубежом, а также развивает интегрированную технологию управления жизненным циклом сооружения сложных инженерных объектов на базе собственного цифрового продукта MULTI-D. «Трест Россэм» в свою очередь ранее упоминался как строитель Курской АЭС-2 в Курчатове. Согласно Rusprofile, компания в рамках двух договоров продолжает выполнять комплекс работ на энергоблоках №1 и №2 КуАЭС-2. Совокупная стоимость господрядов составляет 487,3 млн руб.

Курская АЭС-2 является станцией замещения выводимых из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками В-510. Работы на площадке начались в апреле 2018 года, суммарная мощность первых двух блоков составит 2 510 МВт. В январе 2026-го стало известно, что энергоблок №1 начал работу и был подключен к энергосистеме РФ.

В январе столичное ООО «СМУ №1», которое также подконтрольно «Росатому», подало к курской корпорации развития два иска на 165,3 млн руб. в сумме. Оба заявления приняты к производству. Заседание по иску с требованиями на 31,6 млн руб. назначено на 11 марта, дело будет рассмотрено в закрытом режиме. Второе заявление — на 133,7 млн руб. — суд начнет рассматривать 3 марта. В документации уточняется, что требования включают задолженность по договору подряда от октября 2024 года в размере 117 млн руб. и пени на 16,8 млн руб. В оба дела вступает прокуратура.

Алина Морозова