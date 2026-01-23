Росатом требует с «Корпорации развития Курской области» 165 млн

В Арбитражный суд Курской области поступило два иска от московского ООО «СМУ №1» (подконтрольно госкорпорации «Росатом») к АО «Корпорация развития Курской области». Общий объем требований составляет 165,3 млн руб., следует из картотеки.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Оба иска поданы 22 января, по одному из них компания пытается взыскать 133,7 млн руб., по другому — 31,6 млн руб. Подробности и суть дела не раскрываются, иски не приняты к производству.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ №1» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство электростанций. Уставный капитал — 154,4 млн руб. Гендиректор — Сергей Жабин. Компания принадлежит «Росатому» через АО «Атомстройэкспорт». Выручка в 2021 году составила 5,3 млрд руб., убыток — 567,4 млн руб. Компания с 2013 года выступала подрядчиком по 195 контрактам (в том числе по контрактам, касающимся строительства Курской АЭС), а также заказчиком по 1,2 тыс. контрактов.

С начала года корпорация развития получила ряд исков от прокуратуры, везде в качестве ответчика помимо этого привлечены другие компании. Так, по одному из дел вторым ответчиком выступает застройщик ООО СК «Спецпрофстрой» (сумма иска — 9,2 млн руб.), по другому — местное ООО «Русконтракт» (сумма требований не раскрывается), по третьему — ивановский оператор котельных ООО «Энерго Рессурс», которое проходило в качестве обвиняемого по тому же уголовному делу, что и корпорация (36,4 млн руб.).

В сентябре в Ленинский районный суд Курска поступило уголовное дело о растрате 152,8 млн руб., выделенных на строительство линии обороны в регионе. На скамье подсудимых бывшие сотрудники областной корпорации развития Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов.

В марте 2025 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил требования Генпрокуратуры о взыскании 4,1 млрд руб. в солидарном порядке с экс-гендиректора областной корпорации развития Владимира Лукина, его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежаны Мартьяновой, брата последней Владислава Мартьянова, бывшего депутата Курской облдумы Юрия Бессонова, предпринимателей Дениса Федорова, Максима Воронина, Владимира Коноплева и Ивана Уткина, а также с восьми ООО — «КТК Сервис», «Техимпэкс», «Торговый дом "Курск"», «Сиэми», «Электростроймонтаж», «Яртэс инжиниринг», «Энерго рессурс» и «Энергосистема». Изначально в числе ответчиков был и экс-депутат местной облдумы Максим Васильев, но впоследствии претензии к нему выделили в отдельное производство. Затем производство по делу приостановили из-за того, что ответчик находился в зоне спецоперации. В начале января Ленинский райсуд Курска в закрытом заседании удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ о взыскании с Максима Васильева 4,1 млрд руб. в солидарном порядке.

Ульяна Ларионова