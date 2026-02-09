В Кушве без отопления остаются школа и детский сад

В Кушве (Свердловская область) после окончания ремонтных работ в котельной «Уральская» без теплоснабжения остаются школа №10 и детский сад №10,сообщил глава города Михаил Слепухин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кушвинская школа №10

Фото: Telegram-канал Михаила Слепухина Кушвинская школа №10

Фото: Telegram-канал Михаила Слепухина

По словам мэра, в школе №10 с завтрашнего дня планируется возобновление очных занятий. Однако тепловой режим соблюдается не во всех помещениях. Холодными остаются спортивный зал, библиотека и несколько других кабинетов, которые будут временно исключены из учебного процесса. В остальных классах температура соответствует нормативам.

В детском саду №10 с 8 февраля работает подрядная организация, которая занимается увеличением мощности системы отопления — наращиванием количества секций радиаторов. В течение недели планируется провести промывку и испытания системы. «Разбираемся с причиной низкого давления. До конца недели планируется завершить работы, чтобы со следующей недели дети пошли в детский сад»,— написал глава города.

Власти отчитались о восстановлении теплоснабжения после ремонта на котельной «Уральская» в Кушве 3 февраля. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что температура воды в сетях поднялась до +74°. Ранее, 29 февраля, на заседании свердловского правительства глава региона заявлял, что износ котельной «Уральская» превышает 80%. Господин Паслер поставил задачу мэру Михаилу Слепухину восстановить все котлы, сформировать резерв запасных частей, построить и ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную газовую котельную к началу отопительного сезона 2026 года.

Ранее стало известно, что директору МУП «Теплодом» Сергею Фучкину, заместителю директора МУП Кушвы «Теплодом» Андрею Лиханову и подрядчику Андрею Лошагину предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года обвиняемые похитили 1,8 млн руб., выделенные в качестве субсидий для организации бесперебойного теплоснабжения Кушвы. ИМ грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Полина Бабинцева