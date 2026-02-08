В Кушве замглавы «Теплодома» и подрядчика обвинили в хищении на отоплении города

Заместителю директора ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению и горячему водоснабжению МУП Кушвы «Теплодом» Андрею Лиханову и подрядчику Андрею Лошагину предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Главе учреждения Сергею Фучкину ранее было предъявлено схожее обвинение. Как пояснил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерия Горелых, полицейские работали по «Теплодому» еще до коммунального ЧП в Кушве, где с начала 2026 года произошло четыре аварии на объектах теплоснабжения, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная», «Квартальная» и «Уральская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Лиханов (второй слева)

Фото: Кушвинский городской суд Андрей Лиханов (второй слева)

Фото: Кушвинский городской суд

«Собранные сыщиками материалы легли в основу возбужденного нашими коллегами из СКР резонансного уголовного дела. Оперуполномоченные УЭБиПК свердловского главка МВД продолжат сопровождать дело на всем протяжении расследования до момента направления материалов в суд для вынесения приговора»,— добавил полковник Горелых.

По данным следствия, с июня по декабрь 2025 года обвиняемые похитили 1,8 млн руб., выделенные в качестве субсидий для организации бесперебойного теплоснабжения Кушвы. «Похищенными средствами фигуранты распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб муниципальному округу»,— пояснили в СКР. В ведомстве подчеркнули, что продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. «Проверяется информация о возможном совершении фигурантами иных преступных эпизодов»,— добавили в СКР.

Ранее Кушвинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Фучкину и Андрею Лиханову. Директору «Теплодома» продлили срок задержания на трое суток, заместителю главы учреждения — запретили выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, с 22:00 до 06:00, и общаться с другими обвиняемыми, представителями потерпевшего, свидетелями по уголовному делу. Трем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Ранее, 23 января, прокуратура Кушвы начала проверку в связи с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Позже стало известно об уходе из администрации муниципалитета по собственному желанию первого заместителя главы Антона Чепрасова и вице-мэра Алексея Тереха.

Власти отчитались о восстановлении теплоснабжения после последней аварии в Кушве 3 февраля. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что температура воды в сетях поднялась до +74°. На заседании регионального правительства он заверил, что власти будут «системно решать вопрос» с теплоснабжением Кушвы. Господин Паслер поставил задачу мэру Михаилу Слепухину восстановить все котлы, сформировать резерв запасных частей, построить и ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную газовую котельную к началу отопительного сезона 2026 года.

Василий Алексеев